Это сражение должна выиграть Украина, а Россия – ответить за совершенные преступления, - президент Румынии Иоганнис
Президент Румынии Клаус Иоганнис в годовщину полномасштабного российского вторжения заявил, что Украина должна выиграть это сражение, а РФ - ответить за совершенные преступления и уничтоженные человеческие жизни
Об этом сообщило издание Romania Journal .
"Война дала нам еще один урок – солидарности и единства. Вместе мы показали, что мы сильны и противостоим российской агрессии. Это сражение должна выиграть Украина, а Россия – ответить за совершенные преступления и уничтоженные жизни", - сказал Иоганнис.
Также, обращаясь к украинцам, он подчеркнул: "Вы не одни! У вас есть надежный друг в Румынии, который поддерживает вас в этой борьбе. Наша обязанность – внести вклад в победу и построение лучшего, мирного будущего".
Кроме того, президент также заверил, что Румыния будет продолжать помогать Украине сколько потребуется.
Он, в частности, отметил мужество и решительность украинского народа в защите своей страны и свободы, что восхищает весь мир.
- Король Великобритании Чарльз III обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения РФ и заверил, что Соединенное Королевство и союзники делают все возможное, чтобы помочь.
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