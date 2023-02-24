Это сражение должна выиграть Украина, а Россия – ответить за совершенные преступления, - президент Румынии Иоганнис

Об этом сообщило издание Romania Journal .

"Война дала нам еще один урок – солидарности и единства. Вместе мы показали, что мы сильны и противостоим российской агрессии. Это сражение должна выиграть Украина, а Россия – ответить за совершенные преступления и уничтоженные жизни", - сказал Иоганнис.

Также, обращаясь к украинцам, он подчеркнул: "Вы не одни! У вас есть надежный друг в Румынии, который поддерживает вас в этой борьбе. Наша обязанность – внести вклад в победу и построение лучшего, мирного будущего".

Кроме того, президент также заверил, что Румыния будет продолжать помогать Украине сколько потребуется.

Он, в частности, отметил мужество и решительность украинского народа в защите своей страны и свободы, что восхищает весь мир.