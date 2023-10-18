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"Это создает дополнительную угрозу": Путин назвал "ошибкой" передачу Украине американских ракет ATACMS

18 октября, 2023 среда
13:49
Война с Россией Владимир Путин

В среду, 18 октября, российский президент Владимир Путин назвал поставку Украине ракет ATACMS ошибкой США и отметил, что это создает дополнительную угрозу для России

Об этом он заявил после переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем, пишет Интерфакс.

"Во-первых, это, конечно, наносит вред. Это создает дополнительную угрозу. Война есть война. И, конечно, я сказал, что они представляют угрозу, это само собой разумеется", - сказал Путин.

В то же время российский диктатор отметил, что это вроде бы не в состоянии кардинально изменить ситуацию на линии фронта.

Он также добавил, что США поставками дальнобойных ракет еще больше вовлекаются в войну в Украине.

"Это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов", – высказался Путин.

ATACMS уже в Украине: что известно

В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске.

Иностранные СМИ писали , что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.

Впоследствии Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении их против российских войск, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировал, как украинские защитники использовали их на поле боя.

Позже стало известно, что Украина получила от США около 20 дальнобойных ракет ATACMS. Однако Силы обороны не могут использовать их для ударов по территории России.

Украина
Россия
оружие
Владимир Путин
США
оружие для Украины
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