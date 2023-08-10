"Это совершенно недопустимо": в ООН отреагировали на ракетный удар россиян по гостинице в Запорожье
Гостиницу "Рейкарц" в Запорожье, в которую вечером 10 августа попала российская ракета, использовали для помощи украинцам сотрудники ООН и другие гуманитарные организации
Об этом отметила в заявлении гуманитарная координатор в Украине Дениз Браун.
"Я ошеломлена известием, что гостиница, которую часто использовали сотрудники ООН и наши коллеги из неправительственных организаций для поддержки пострадавших от войны, только что попали под российский удар в Запорожье. Это абсолютно недопустимо", - написала она.
Госпожа Браун добавила, что она каждый раз останавливалась в этом отеле, когда посещала Запорожье. А ее команда использует его в качестве базы во время поездок в город. Эта гостиница была базой ООН для работы по эвакуации гражданских жителей из Азовстали в Мариуполе в мае прошлого года.
"Количество неизбирательных ударов, из-за которых была повреждена гражданская инфраструктура и из-за которых погибли и получили ранения мирные жители, достигло невероятных объемов. И они являются нарушением международного гуманитарного права. Во имя человечности я призываю Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства согласно международному". гуманитарным правом и немедленно прекратить неизбирательные удары по Украине", – добавила Дениз Браун.
Фото: Запорожская областная военная администрация
- В четверг, 10 августа, россияне ударили ракетой "Искандер-К" по Запорожью. В результате атаки погиб человек, еще 16 ранены, среди них есть дети. Как видно из фотографий, обнародованных в телеграм-канале главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, россияне попали в гостиницу Reikartz.
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