Об этом отметила в заявлении гуманитарная координатор в Украине Дениз Браун.

"Я ошеломлена известием, что гостиница, которую часто использовали сотрудники ООН и наши коллеги из неправительственных организаций для поддержки пострадавших от войны, только что попали под российский удар в Запорожье. Это абсолютно недопустимо", - написала она.

Госпожа Браун добавила, что она каждый раз останавливалась в этом отеле, когда посещала Запорожье. А ее команда использует его в качестве базы во время поездок в город. Эта гостиница была базой ООН для работы по эвакуации гражданских жителей из Азовстали в Мариуполе в мае прошлого года.

"Количество неизбирательных ударов, из-за которых была повреждена гражданская инфраструктура и из-за которых погибли и получили ранения мирные жители, достигло невероятных объемов. И они являются нарушением международного гуманитарного права. Во имя человечности я призываю Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства согласно международному". гуманитарным правом и немедленно прекратить неизбирательные удары по Украине", – добавила Дениз Браун.

Фото: Запорожская областная военная администрация