Об этом он написал в телеграме.

Рогов утверждает, что в 19:00 24 июня ребята "открыли огонь по набережной, где находились гражданские", одним из "виновников" он называет несовершеннолетнего Тиграна Оганнисяна.

"Приблизительно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов. В результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористы были заблокированы и уничтожены", - говорится в сообщении.

Издание "Бердянск сегодня" подтвердило гибель юноши. СМИ публикую видеосообщение, на котором Тигран с автоматом в руках прощается перед гибелью.

"Это смерть пацаны, прощайте. Слава Украине", – говорит он.

В этом же видео Тигран говорит, что убил или ранил по меньшей мере 2 оккупантов.

Координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Решетилова заявила, что вторым погибшим партизаном является Никита Ханганов. Оба парня были 2006 года рождения.

Решетилова рассказала, что несколько дней назад за ребятами приезжал следователь с вооруженным конвоем, но им удалось скрыться. Она также отмечает несовпадение ряда фактов относительно гибели парней.

"Днем перед убийством ребята отметились в оккупационной полиции. За полчаса до звонка следователя родителям о том, что ребята убиты, мама Тиграна разговаривала с ним. Тигран был спокоен, говорил, что гуляют с Никитой и думают, как праздновать день рождения парня. Никите сегодня должно было исполниться 17 лет", - пишет она.

Правозащитница отмечает, что тел ребят родители еще не видели, их родных со вчерашнего вечера допрашивают и обыскивают.

"Это дает основания ставить под сомнение основную версию Следкома о нападении на полицейских. По крайней мере, родители Тиграна и Никиты считают, что вся эта перестрелка, предсмертное видео - это постановка для того, чтобы убить ребят", - говорит Решетилова.

Сейчас "Медийная инициатива по правам человека" планирует провести собственное расследование произошедшего. Украинские следственные органы возбудили уголовное производство по факту убийства детей.

Кто такие Тигран Оганнисян и Никита Ханганов

"Медийная инициатива по правам человека" ранее сообщила, что в ночь на 30 сентября 2022 года военные РФ похитили 16-летнего Тиграна Оганнисяна, проживавшего с бабушкой в оккупированном Бердянске. Его арестовали, но 5 октября молодого человека отпустили. После освобождения Тигран рассказал, что во время ареста подвергся пыткам током, допросам и имитации расстрела.

В тот же день, 30 сентября 2022 года, оккупационные полицейские пришли с обыском к 16-летнему Никите Ханганову, однокласснику Тиграна. В тот день семьи не было дома, поэтому оккупанты вернулись через 2 недели и арестовали Никиту с отцом. В отделении их допросили, но отпустили.

С тех пор оккупанты регулярно допрашивали Тиграна и Никиту, а в их домах устраивали обыски. Детей обязали ежедневно отмечаться в полицейском участке.

24 мая 2023 года Тигран Оганнисян и Никита Ханганов получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Дело готовили в суд, РФ планировала приговорить ребят к 20 годам заключения.

15 июня 2023 года Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить преследовать Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, а также выпустить их на подконтрольную Украине территорию. "За" проголосовали 425 депутатов, "против" – 3, воздержались 15 человек.