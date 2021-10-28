Это случилось в самолете, - стало известно, как разъяренный президент "Барселоны" угнал из команды тренера
Президент испанской "Барселоны" Жоан Лапорта уволил главного тренера Рональда Кумана прямо в самолете
Об этом сообщает Diario Sport .
По информации источника, после поражения от "Райо Вальекано" (0:1) футболисты и представители "Барселоны" направились в аэропорт, чтобы улететь в Каталонию.
Президент испанского клуба Жоан Лапорта был злой, когда садился в самолет. Во время полета босс "Барселоны" посоветовался с топ-менеджментом, после чего было принято решение об отставке главного тренера Рональда Кумана.
Перед приземлением Куману сообщили, что он уволен и он не будет проводить тренировки, которые были запланированы на утро четверга.
58-летний Рональд Куман возглавлял "Барселону" с 2020 года и оставил ради клуба сборную Нидерландов, которую вывел в финальную часть Евро-2020. В прошлом сезоне под его руководством каталонская команда выиграла Кубок Испании, финишировала третьей в чемпионате страны и вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Барселона" - соперник "Динамо" на групповом раунде нынешней ЛЧ, против испанцев киевляне сыграют 2 ноября дома следующий матч в турнире.
- Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.
- После этого стало известно, что "Барселона" намерена назначить новым тренером бывшего игрока клуба Хави.
- Позже выяснилось, что "Барселона" заплатит Рональду Куману за досрочное расторжение контракта в 12 млн евро.
- Испанский футбольный клуб "Барселона" назначил исполняющим обязанности главного тренера Серхи Бархуана .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.37Продажа 30.77
- Актуальное
- Важное