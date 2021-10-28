Это случилось в самолете, - стало известно, как разъяренный президент "Барселоны" угнал из команды тренера

Об этом сообщает Diario Sport .



По информации источника, после поражения от "Райо Вальекано" (0:1) футболисты и представители "Барселоны" направились в аэропорт, чтобы улететь в Каталонию.



Президент испанского клуба Жоан Лапорта был злой, когда садился в самолет. Во время полета босс "Барселоны" посоветовался с топ-менеджментом, после чего было принято решение об отставке главного тренера Рональда Кумана.



Перед приземлением Куману сообщили, что он уволен и он не будет проводить тренировки, которые были запланированы на утро четверга.

58-летний Рональд Куман возглавлял "Барселону" с 2020 года и оставил ради клуба сборную Нидерландов, которую вывел в финальную часть Евро-2020. В прошлом сезоне под его руководством каталонская команда выиграла Кубок Испании, финишировала третьей в чемпионате страны и вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Барселона" - соперник "Динамо" на групповом раунде нынешней ЛЧ, против испанцев киевляне сыграют 2 ноября дома следующий матч в турнире.

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