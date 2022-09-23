Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я лично не верю в применение ядерного оружия Россией. Потому что при всем неуважении к российскому истеблишменту, в нем еще остались по крайней мере трезвые люди, которые не могут не понимать, чем это все закончится. А закончиться это может тем, что просто Россию уничтожат, но параллельно с этим будет уничтожено еще пол-Европы, я уже не говорю об Украине. Это никому совершенно не нужно", – сказал Владимир Ельченко.

По мнению украинского дипломата, российский диктатор Владимир Путин способен использовать ядерное оружие, его мало волнует судьба мира, однако окружение президента России не даст пойти на этот шаг.

"Вероятно, что Путина это, возможно, не волнует, но я надеюсь, что это волнует, по крайней мере часть людей в его окружении. Применение ядерного оружия – это не так, что нажал себе на какую-то кнопку и пошел спать. Это система действий, сложная, это целая цепь, там командование, военные", - заметил он.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия использует все имеющиеся у нее средства, включая ядерное оружие, чтобы защитить свою территориальную целостность.

Украинская разведка считает, что Путин действительно может прибегнуть к применению ядерного оружия , однако это будет иметь последствия и для других стран.

Заявления россиян по поводу возможного применения ядерного оружия не повлияют на оказание США и их союзниками военной помощи Украине.

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