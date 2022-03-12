Это сказки, что закрытие неба над Украиной спровоцирует Третью мировую войну. Она уже идет, – Валерий Чалый

"Я уверен, что НАТО не избежит столкновения с Россией. Однако никто на Западе не думает о Третьей мировой в глобальном масштабе. Они думают, как выйти из этого столкновения со своими максимальными преимуществами и меньшими потерями. В этом цинизм геополитики. Поэтому нам надо давить не на эмоции, а на интересы", – подчеркнул Чалый в эфире Espreso.TV.



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Посол добавил: "Например, сейчас есть экономические вопросы Китая, надо это проработать. Есть другие страны, где нужно давить на определенные группы. Первые дни войны была концентрация на все эти направления, сейчас нужно поднять еще одну такую волну по всем возможным контактам, чтобы Запад не привык к этой войне".



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