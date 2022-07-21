Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью DW.

"Наша стратегия по Китаю не является изолированной немецкой стратегией. Ведь мы - интегрированный внутренний рынок, поэтому разрабатываем ее в координации с нашими европейскими партнерами, с Еврокомиссией, которая также ясно дала понять, что Китай для нас — это не только конкурент в некоторых экономических вопросах, но и партнер в борьбе с климатическим кризисом, а также системный соперник", — сказала дипломат.

Исходя из этого, говорит Анналена Бербок, "мы должны четко дать понять, что никто не может нас шантажировать, как это было относительно нашей зависимости от России. Это основа нашей новой стратегии по Китаю: совместно работать там, где это возможно, но при этом иметь суверенную европейскую стратегию для независимости в критической инфраструктуре, особенно в рамках нашей внешней политики".

Она признала большую вовлеченность немецких автомобильных компаний в работу на китайском рынке. "В этом вопросе нельзя все делить на черный и белый. Китай также очень зависит от Европы, потому что их экспорт на европейский рынок тоже очень высок. Это не улица с односторонним движением, и вы не должны уменьшать нашу значимость", — считает Бербок. .

"Я думаю, что для нас, европейцев, это проблема из прошлого, когда мы думали, что должны молчать, потому что мы зависим от других. Нет, мы должны отстаивать свои ценности", — подытожила глава немецкого МИД.

13 июля Анналена Бербок объяснила, почему переговоры с РФ невозможны.

2 апреля Бербок заявила, что пока в Украине продолжаются бомбардировки, разговоры Путина о мирных переговорах не следует воспринимать серьезно.

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