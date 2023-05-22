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"Это сигнал Путину, чтобы не надеялся, что сможет добиться своей цели": Шольц о подготовке украинских пилотов на F-16

22 мая, 2023 понедельник
13:41
Война с Россией

Решение о подготовке пилотов на истребителях F-16, принятое американским президентом, является сигналом президенту РФ Владимиру Путину, что продолжением войны он не достигнет своей цели

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеоинтервью телеканалу Welt.

"Прежде всего, это сигнал российскому президенту, чтобы он не надеялся, что сможет добиться своей цели, просто ведя войну, которая продлится как можно дольше. Союзники готовы оказывать долгосрочную поддержку Украине", - сказал он.

Шольц также добавил, что у Германии нет самолетов F-16 и сосредоточена в основном на предоставлении Украине ПВО, бронетехники и тяжелой артиллерии. Итак, пока речь не идет о том, чтобы ФРГ проводила обучение украинских пилотов.

Канцлер Германии назвал приоритетом, что партнеры поддерживают Украину в ее защите. Германия сейчас вторая среди государств, которые оказывают Украине финансовую, гуманитарную помощь, а также передает оружие. Политик упомянул недавно объявленный пакет стоимостью 2,7 миллиарда евро поставок, рассчитанный на этот и следующий год.

Кроме этого, комментируя угрозы Москвы через самолеты, Шольц отметил, что они звучали и раньше.

"Важно то, что мы действуем только согласованно друг с другом, нет "национальных" инициатив, и мы заботимся о том, чтобы не дошло до эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО", - добавил он.

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Глава германского правительства повторил требование к России: прекратить войну и вывести войска. Все остальные он призвал не забывать о том, что РФ силой оружия пытается инкорпорировать значительную часть Украины. Кремль не должен добиться успеха в таких своих планах, ведь это нарушает международный мирный порядок и ставит под угрозу мир и безопасность в мире, подчеркнул политик.

Отвечая на вопрос о будущем членстве Украины в НАТО, Шольц упомянул саммит Альянса 2008 года в Бухаресте, где была сформирована долгосрочная перспектива.

"Всем понятно, что в обозримом будущем этого не произойдет. Еще и потому, что в критериях НАТО есть целый ряд условий, которые Украина пока не может выполнить", - заявил канцлер.

В то же время он отметил, что на будущее придется говорить о гарантиях безопасности. Эти гарантии включают в себя вопрос, насколько сильно партнеры будут вооружать Украину в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства, отметил политик.

Шольц добавил, что обсуждать гарантии безопасности придется впоследствии. Но, считает он, еще далеко.

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Олаф Шольц
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