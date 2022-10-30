"Это шанс для нашей нации избавиться навсегда от всего российского", - Ростислав Держипольский

Об этом он заявил в интервью Укринформу, которое вышло 30 октября 2022 года.

"Когда у нас все это (война, – ред.) началось, я вдруг понял – а как это так случилось, что я, гуцул и парень из Косово, был настолько заражен этой бациллой "великого искусства", что даже своих студентов наставлял: "Как можно не читать Толстого и Достоевского?" В то же время отношение к украинской классике, драматургии у нас было довольно пренебрежительным. И вот у меня как пелена спала с глаз. Я понял: те нарративы, что все самое крутое - это русское, а украинское - плохое, были искусственно и намеренно нам навязаны. Так вот, теперь однозначно в этих вопросах не может быть никаких полутонов", - отметил Держипольский.

"Убийства и смерти перечеркивают любые полутона и делят все на черное и белое. Все, что касается российского, должно быть выброшено из наших душ и сердец навсегда. Надо убить в себе москаля. Да, на юге и в центре Украины людям старшего поколения это будет сделать труднее. Но это шанс для нашей нации, хоть он и тяжелый и кровавый, избавиться навсегда от всего российского", - подчеркнул он.

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В частности, после 24 февраля из репертуара возглавляемого им театра исключены спектакли российских авторов.

"Мы выбросили из репертуара восемь таких спектаклей. Эта дерусификация, которая прежде всего должна касаться наших мозгов и душ, прошлась по мне больше всего. Ведь 11-12 марта должна была состояться премьера спектакля "Идиот" по Достоевскому, о которой я давно мечтал. Я даже говорил в одном из интервью, что Достоевский - один из самых любимых моих авторов", - отметил Ростислав Держипольский.

По его словам, заменить эти постановки есть кем и есть чем.

"Чем заменить? Есть гениальные Леся Украинка, Винниченко, Стефаник, которых нужно по-новому оценивать. Есть замечательная европейская литература – поляков, чехов, народов Балтии, Скандинавских стран и других, которые нужно изучать", – пояснил Держипольский.

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