"Это шаг, который позволит защитить нацбезопасность государства": Кулеба о визовом режиме с РФ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что введение визового режима с РФ позволит защитить национальную безопасность Украины
Об этом сообщают на сайте МИД.
"С самого начала агрессии МИД Украины выступало за введение визового режима с РФ. Время для такого решения наступило. Это продуманный шаг, который позволит защитить национальную безопасность нашего государства", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, введение визового режима для РФ усилит контроль за въездом и пребыванием на территории нашего государства российских граждан.
"Мы должны четко понимать: кто, откуда и с какой целью приезжает к нам. Визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, на расстоянии от Украины", - сообщил он.
Министр считает символичным, что введение визового режима с россиянами состоялось в день, когда Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
"Направление движения нашего государства очевидно", - добавил он.
- 17 июня Кабинет Министров Украины одобрил постановление о введении визового режима с гражданами РФ.
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