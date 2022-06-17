"Это шаг, который позволит защитить нацбезопасность государства": Кулеба о визовом режиме с РФ

Об этом сообщают на сайте МИД.

"С самого начала агрессии МИД Украины выступало за введение визового режима с РФ. Время для такого решения наступило. Это продуманный шаг, который позволит защитить национальную безопасность нашего государства", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, введение визового режима для РФ усилит контроль за въездом и пребыванием на территории нашего государства российских граждан.

"Мы должны четко понимать: кто, откуда и с какой целью приезжает к нам. Визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, на расстоянии от Украины", - сообщил он.

Министр считает символичным, что введение визового режима с россиянами состоялось в день, когда Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

"Направление движения нашего государства очевидно", - добавил он.

17 июня Кабинет Министров Украины одобрил постановление о введении визового режима с гражданами РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb