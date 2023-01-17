Об этом он написал на официальной твиттер-странице в понедельник, после объявления о выделении масштабного пакета оборонной поддержки.

"Мы ускоряем поддержку Украины, оказывая наиболее значительный на сегодняшний день пакет боевой помощи от Британии", - отметил Сунак.

Он отметил, что его страна работает интенсивно вместе с союзниками и партнерами, чтобы принести больше пользы в борьбе Украины против российской агрессии.

"Мы обеспечим, чтобы украинцы могли защитить себя, использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить продолжительный мир", – заявил Сунак.

Напомним, в понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил во время выступления в Палате общин о выделении "наибольшего пакета военной помощи" для ускорения успеха Украины, который, в частности, будет включать эскадрилью танков.

То, что Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2, во время телефонного разговора с президентом Украины Зеленским 14 января подтвердил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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