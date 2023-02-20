Об этом он сказал 20 февраля на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает " Радио Свобода ".

"Это наиболее актуальный вопрос. Если мы этого не сделаем, результат войны будет под угрозой", – сказал Боррель.

Он отметил, что оккупанты выпускают около 50 тысяч снарядов в день, поэтому "Украина должна быть на том же уровне способности".

"У них есть артиллерия, но им не хватает боеприпасов", – подчеркнул Боррель.