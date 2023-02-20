"Это самое актуальное": Боррель призвал ЕС ускорить производство и поставку боеприпасов Украине
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал 27 стран-членов ЕС ускорить производство и поставку боеприпасов для Украины
Об этом он сказал 20 февраля на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает " Радио Свобода ".
"Это наиболее актуальный вопрос. Если мы этого не сделаем, результат войны будет под угрозой", – сказал Боррель.
Он отметил, что оккупанты выпускают около 50 тысяч снарядов в день, поэтому "Украина должна быть на том же уровне способности".
"У них есть артиллерия, но им не хватает боеприпасов", – подчеркнул Боррель.
- По данным СМИ, Эстония предложила странам ЕС инвестировать 4 млрд евро в боеприпасы для Украины.
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