Об этом сообщил споттер Виталий Трубников у себя на facebook-странице .

"Интересные подробности относительно сбитого этой ночью в Луганской области российского бомбардировщика Су-34. На видео обломков самолета можно увидеть последние цифры регистрационного номера RF-***90 и им отвечает только один зафиксированный номер для этого типа самолетов - RF-95890. С этим номером, согласно данным сайта Scramble.nl, летал Су-34М – новейшая модификация этой модели, которых выпущено всего 10-12 бортов", – написал Виталий Трубников.

Также он отметил, что этот самолет базировался на авиабазе Хурба в составе 277-го бомбардировочного авиаполка.

"Получается, что этот авиаполк перебазировали с Дальнего Востока, чтобы бомбить украинский Донбасс. Однако российское ПВО, напуганное применением ракет GMLRS, ошибочно перехватило собственный бомбардировщик. Тот самый бомбардировщик, который они сравнивали с лучшими американскими самолетами, ничего не мог поделать против далеко не лучших систем ПВО. Такие дела", – написал он.

Кроме того, он также опубликовал скрин новости росСМИ, где пропагандисты РФ сравнивают эти Су-34 с американскими истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35.

12 июня Воздушные силы вблизи Изюма Харьковской области уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, атаковавший позиции ВСУ.

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