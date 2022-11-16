Но этот факт не отменяет самого главного - понимания того, что виновником трагедии является человеконенавистнический режим Владимира Путина. Виновником трагедии является Россия.

Военные действия на территории Украины рано или поздно должны были привести к попаданию ракет на территорию сопредельных стран. Еще в начале войны я писал, что это - лишь вопрос времени. Вчера это была, возможно, украинская ракета. Завтра будет российская. И не одна. Таков закон любых военных действий.

Если мы не хотим перерастания войны в Украине в глобальный конфликт, в большую войну с применением ядерного оружия и гибелью десятков миллионов людей - а возможность такого конфликта увеличивается с каждым днем войны в Украине - мы должны остановить войну. Мы должны защитить мирное население Украины от ракетных обстрелов. Мы должны настойчиво работать над экономическим и политическим крахом российского режима.

Альтернатива этому остается простой: рано или поздно российские ракеты все-таки упадут. И убьют большее количество людей. Рано или поздно произойдёт гуманитарная и технологическая катастрофа. Рано или поздно начнётся большая война, о которой еще будут рассказывать журналисты, но уже не будут писать историки.

Потому что на момент ее завершения никаких историков уже не будет. Разве что тараканы научатся сочинять исторические труды.