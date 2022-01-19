Это Россия, у нас много Наташ: российский футбольный клуб опозорился при презентации турецкого футболиста
Пресс-служба московского ЦСКА позорно презентовала турецкого футболиста Юсуфа Язиджи, который на правах аренды присоединился к их клубу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В официальном Twitter-аккаунте ЦСКА появился видеоролик, где показали вымышленную переписку, как российский клуб уговаривает Юсуфа Язиджи перейти в их клуб.
В ролике аккаунт ЦСКА сначала пролайкал фотографии футболиста, а затем вступил в переписку на английском языке. По сценарию турецкий футболист игнорирует россиян, пока они не написали: "Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ". После чего турок моментально ответил: "Пять минут, уже еду!".
Видео удалили из всех аккаунтов ЦСКА примерно через 15-20 минут после публикации, но видео и скриншоты распространились в социальных сетях. Пользователям очень не понравилась идея ЦСКА, получивших в свою сторону хейт.
Директор отдела информационной политики и PR клуба Сергей Аксенов сообщил, что отстранил создателей видеоролика от работы. А в сети призывают Аксенова самому уйти в отставку.
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