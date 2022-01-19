Это Россия, у нас много Наташ: российский футбольный клуб опозорился при презентации турецкого футболиста

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В официальном Twitter-аккаунте ЦСКА появился видеоролик, где показали вымышленную переписку, как российский клуб уговаривает Юсуфа Язиджи перейти в их клуб.



В ролике аккаунт ЦСКА сначала пролайкал фотографии футболиста, а затем вступил в переписку на английском языке. По сценарию турецкий футболист игнорирует россиян, пока они не написали: "Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ". После чего турок моментально ответил: "Пять минут, уже еду!".



Видео удалили из всех аккаунтов ЦСКА примерно через 15-20 минут после публикации, но видео и скриншоты распространились в социальных сетях. Пользователям очень не понравилась идея ЦСКА, получивших в свою сторону хейт.



Директор отдела информационной политики и PR клуба Сергей Аксенов сообщил, что отстранил создателей видеоролика от работы. А в сети призывают Аксенова самому уйти в отставку.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb