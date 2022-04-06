Это Россия, российская культура создала такого Путина, который сегодня сражается с Украиной, - соучредитель КрымSOS Алиев

Соучредитель КрымSOS рассказал об этом в эфире Еспресо TV.



"В первый же день широкомасштабной войны России против Украины, 24 февраля 2022 г., мы призвали Украину и мир - украинские и мировые институции - к бойкоту России в культурном, академическом и общественном направлениях. Сегодня РФ пытается сделать так, чтобы культура была вне политики. Но мы объясняем, что после великой русской культуры, которая в том числе состоит из культур колонизированных народов, идут российские танки и летят российские ракеты", - отметил Алиев.



Заместитель гендиректора Украинского института подчеркнул, что важно не только прекратить сотрудничество с Россией, но нужно еще и бойкотировать все деньги, идущие от российских фондов.



"Некоторые страны Европы, речь идет и о Франции, и о Германии, оказывают сильное сопротивление, когда заявляют нам, что враг - Путин, а не Пушкин. Мы здесь идем в парадигму "хороших россиян", которые сегодня умалчивают о том, что делает их страна, и не только Путин. Согласитесь, не Владимир Путин создал Россию, которая есть сегодня. А это Российская Федерация создала, позволила такого Путина, который сегодня есть и воюет против Украины, против украинцев", - отметил Алим Алиев.

Напомним, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. дипломат Валерий Чалый считает, что Российская Федерация имеет все признаки фашизма и речь не только о президенте Путине, но и обо всем больном обществе.

Журналист Виталий Портников считает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин хочет уничтожить Украину как государство, чтобы не возвращать Крым.