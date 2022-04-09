"Это решение считаю глупостью – неуместной и несвоевременной". Жадан об отключении "Еспресо", 5-го канала и "Прямого"
Украинский литератор, певец и общественный деятель Сергей Жадан отреагировал на ситуацию с техническим прекращением Концерном РРТ вещания трех телевизионных каналов ("Еспресо", "5 канал", "Прямой")
Об этом писатель написал сегодня, 9 апреля 2022 года, на своей странице в Facebook.
"Видит Бог, что стараюсь не заниматься критиканством во время войны, но вот это решение о телеканалах считаю глупостью - неуместной и несвоевременной. Такое впечатление, что кто-то уже начинает думать о следующих выборах. Особенно досадно это наблюдать на фоне действительно удивительной общественной сплоченности вокруг ВСУ и идеи сопротивления оккупантам", - отметил Сергей Жадан.
По его мнению, цензура – "это не украинский формат".
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"Украина - это о свободе слова. Тем более во время, когда все нуждаются в доверии и взаимоподдержке", - добавил Жадан.
"Надеюсь, эта ситуация будет решена", - подытожил писатель.
- Напомним, народные депутаты от оппозиции установили лиц, причастных к прекращению вещания упомянутых каналов.
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