"Это решение считаю глупостью – неуместной и несвоевременной". Жадан об отключении "Еспресо", 5-го канала и "Прямого"

Об этом писатель написал сегодня, 9 апреля 2022 года, на своей странице в Facebook.



"Видит Бог, что стараюсь не заниматься критиканством во время войны, но вот это решение о телеканалах считаю глупостью - неуместной и несвоевременной. Такое впечатление, что кто-то уже начинает думать о следующих выборах. Особенно досадно это наблюдать на фоне действительно удивительной общественной сплоченности вокруг ВСУ и идеи сопротивления оккупантам", - отметил Сергей Жадан.



По его мнению, цензура – "это не украинский формат".



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"Украина - это о свободе слова. Тем более во время, когда все нуждаются в доверии и взаимоподдержке", - добавил Жадан.



"Надеюсь, эта ситуация будет решена", - подытожил писатель.

Напомним, народные депутаты от оппозиции установили лиц, причастных к прекращению вещания упомянутых каналов.



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