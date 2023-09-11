"Это решают суды": президент Бразилии изменил свое мнение о вероятности ареста Путина
Президент Бразилии Лула да Сильва изменил свое мнение о вероятности ареста российского диктатора Владимира Путина. Теперь он говорит, что эти вопросы решают суды
Заявление да Силвы прозвучало 11 сентября, передает UOL .
Напомним, что Бразилия является подписантом Римского устава, соответственно обязана выполнять решение Международного уголовного суда.
"Я не знаю, суд, я не знаю, арестует ли бразильская система правосудия его (Путина, - ред.). Это решают суды, а не (бразильское, - ред.) правительство и не парламент. Это важно. Я очень хочу. изучить этот вопрос по этому Международному уголовному суду, потому что Соединенные Штаты его не подписали, Россия также не является его подписантом. Следовательно, я хочу знать, почему Бразилия является подписантом суда, который США не принимают", - сказал президент Бразилии.
- 17 марта 2023 г. Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Он подозревается в незаконной депортации украинских детей.
- В августе прокурор Международного уголовного суда заявил , что может выдать новые ордера на арест Путина, в том числе за военные преступления группы ПИК Вагнера.
- 10 сентября Лула да Силва заявил, что российского президента Владимира Путина не арестуют , если он посетит встречу G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году.
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