"Это решают суды": президент Бразилии изменил свое мнение о вероятности ареста Путина

Заявление да Силвы прозвучало 11 сентября, передает UOL .

Напомним, что Бразилия является подписантом Римского устава, соответственно обязана выполнять решение Международного уголовного суда.

"Я не знаю, суд, я не знаю, арестует ли бразильская система правосудия его (Путина, - ред.). Это решают суды, а не (бразильское, - ред.) правительство и не парламент. Это важно. Я очень хочу. изучить этот вопрос по этому Международному уголовному суду, потому что Соединенные Штаты его не подписали, Россия также не является его подписантом. Следовательно, я хочу знать, почему Бразилия является подписантом суда, который США не принимают", - сказал президент Бразилии.