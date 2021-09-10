Это решает народ Украины, - Зеленский о выдвижении на второй срок

Об этом он заявил от время Форума YES Brainstorming .



"Это решает народ Украины", - сказал Зеленский.



При этом в ответ на уточняющий вопрос, есть ли у него такие планы, президент сказал, что намерен выполнить все свои обещания в один срок.



"Я никуда не баллотируюсь. Я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать", - заверил он.



Во время своей предвыборной кампании Зеленский утверждал, что собирается пробыть на президентском посту лишь один срок.



"Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего", - обещал он избирателям.



Однако со временем его ответы на этот вопрос стали менее однозначными.

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