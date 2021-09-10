Это решает народ Украины, - Зеленский о выдвижении на второй срок
Президент Владимир Зеленский сказал, что решение, стоит ли ему выдвигаться на второй срок в 2024 году, будет принимать украинский народ
Об этом он заявил от время Форума YES Brainstorming .
"Это решает народ Украины", - сказал Зеленский.
При этом в ответ на уточняющий вопрос, есть ли у него такие планы, президент сказал, что намерен выполнить все свои обещания в один срок.
"Я никуда не баллотируюсь. Я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать", - заверил он.
Во время своей предвыборной кампании Зеленский утверждал, что собирается пробыть на президентском посту лишь один срок.
"Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего", - обещал он избирателям.
Однако со временем его ответы на этот вопрос стали менее однозначными.
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