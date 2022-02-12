"Это разорвет Россию изнутри". Против новых ударов по Украине выступил глава ветеранов спецназа КГБ-ФСБ

Соответствующее заявление в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" озвучил подполковник ФСБ, президент российского союза "Офицеры группы "Альфа" Алексей Филатов, информирует Еспресо.TV.



"Это разорвет нашу страну изнутри. Этого допустить нельзя. В этом уверен и я, и все мои коллеги, с кем мы это обсуждали", - написал подполковник.



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По его мнению, единства по этому вопросу в России пока нет - "не только в гражданском обществе, раскол намечается и среди элит".



"А это куда более опасно, чем санкции и внешние угрозы. И это четкий сигнал, что внутренняя и внешняя политика нашей страны нуждается в "инвентаризации", - подытожил президент российского союза "Офицеры группы "Альфа".



Справка



Генерал-полковник ВС РФ в отставке, глава общественной организации ветеранов силовых структур "Общероссийское офицерское собрание" Леонид Ивашов требует от Кремля не допустить новых ударов по Украине и призывает Владимира Путина уйти в отставку с президентской должности.



Ивашова поддержали генерал-майор КГБ в отставке, экс-начальник Управления КГБ по Москве и Московской области Евгений Севастьянов и экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник Михаил Ходаренок.





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