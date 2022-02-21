"Это разменная карта": Медведев заявил, что территории ОРДЛО "не нужны" Украине

Об этом он сказал во время заседания Совбеза РФ, передает Еспресо.TV.



"Если говорить о ситуации, сложившейся вокруг Донецкой народной республики и Луганской народной республики, то совершенно очевидно, что, на мой взгляд, что подтверждается выступлениями коллег, эти территории, в принципе, Украине не нужны. Во всяком случае, это разменная карта в торговле за статус Украины", - сказал Медведев.



Политик заявил, что жители ДНР и ЛНР не получают поддержки от Украины, а, наоборот, подвергаются массовым репрессиям.



"Которые заключаются в обстрелах, лишении их элементарных благ, нарушении элементарных прав человека", - добавил он.

Напомним, 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик".

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что по состоянию на 21 февраля на границе с Россией находятся 65,5 тыс. беженцев из ОРДЛО.



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