"Это разделенная команда, разделенный клуб": Мбаппе сделал резкое заявление о ПСЖ
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе не видит возможностей для развития в парижской команде
Об этом сообщает France Football.
По словам Мбаппе, пребывание в ПСЖ не слишком помогает ему прогрессировать.
"Я молод и имел возможность наблюдать за тем, что делали Роналду, Месси, большие футболисты. Мы живем в таком обществе, где говорят: "Это все хорошо, но сделай это снова". Думаю, что пребывание в ПСЖ не очень помогает - это разделена команда, разделенный клуб. Поэтому, конечно, это привлекает слухи. Однако меня они не беспокоят – я знаю, что делаю", – сказал француз.
Новый контакт с ПСЖ Килиан Мбаппе подписал в мае 2022 года. Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления еще на год.
За свою карьеру 24-летний француз сыграл за ПСЖ 260 матчей, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.
Transfermarkt оценивает Килиана Мбаппе в 180 млн. евро. Француз и норвежец Эрлинг Холланд считаются самыми дорогими футболистами мира.
- Сообщалось, что мадридский "Реал" попытается снова подписать Килиана Мбаппе этим летом.
- 5 июля новым главным тренером французского ПСЖ стал испанец Луис Энрике, тренировавший "Барселону".
- После этого президент ПСЖ поставил Мбаппе жесткий ультиматум.
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