Об этом сообщает France Football.

По словам Мбаппе, пребывание в ПСЖ не слишком помогает ему прогрессировать.

"Я молод и имел возможность наблюдать за тем, что делали Роналду, Месси, большие футболисты. Мы живем в таком обществе, где говорят: "Это все хорошо, но сделай это снова". Думаю, что пребывание в ПСЖ не очень помогает - это разделена команда, разделенный клуб. Поэтому, конечно, это привлекает слухи. Однако меня они не беспокоят – я знаю, что делаю", – сказал француз.

Новый контакт с ПСЖ Килиан Мбаппе подписал в мае 2022 года. Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления еще на год.

За свою карьеру 24-летний француз сыграл за ПСЖ 260 матчей, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Transfermarkt оценивает Килиана Мбаппе в 180 млн. евро. Француз и норвежец Эрлинг Холланд считаются самыми дорогими футболистами мира.