"Это ради моей страны, бога и семьи", – Ломаченко поделился эмоциями перед следующим боем

Об этом сообщает Top Rank.

"Для меня это несколько особенное. Это моя цель, моя мечта, я не могу дождаться. Все ради бога, ради моего отца, моей семьи. И, конечно, это ради моей страны. Меньше слов. Просто дождемся 20 мая, в субботний вечер. Это все. Я готов, я здоров. 20 мая", – сказал Ломаченко.

После начала полномасштабного вторжения Ломаченко отказался покидать Украину и вступил в ряды Теробороны в Белгород-Днестровском в Одесской области.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях подвергся критике из-за своих высказываний в поддержку УПЦ МП. Несколько месяцев назад он заблокировал доступ к своей странице в Instagram для пользователей из Украины.

Сейчас боксер находится в США, где 20 мая проведет в Лас-Вегасе сражение против абсолютного чемпиона мира американца Дэвина Хейни.