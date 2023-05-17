"Это ради моей страны, бога и семьи", – Ломаченко поделился эмоциями перед следующим боем
Эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко поделился ожиданиями от боя с абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хейни
Об этом сообщает Top Rank.
"Для меня это несколько особенное. Это моя цель, моя мечта, я не могу дождаться. Все ради бога, ради моего отца, моей семьи. И, конечно, это ради моей страны. Меньше слов. Просто дождемся 20 мая, в субботний вечер. Это все. Я готов, я здоров. 20 мая", – сказал Ломаченко.
После начала полномасштабного вторжения Ломаченко отказался покидать Украину и вступил в ряды Теробороны в Белгород-Днестровском в Одесской области.
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях подвергся критике из-за своих высказываний в поддержку УПЦ МП. Несколько месяцев назад он заблокировал доступ к своей странице в Instagram для пользователей из Украины.
Сейчас боксер находится в США, где 20 мая проведет в Лас-Вегасе сражение против абсолютного чемпиона мира американца Дэвина Хейни.
-
26 апреля стало известно, что украинский медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой Василия Ломаченко против Девина Хейни.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.24
Покупка 37.24Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 40.48Продажа 41.41
- Актуальное
- Важное