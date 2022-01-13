Это путь в никуда, - РФ предостерегла Украину и Запад от военных мер по Донбассу

Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает RTVi.



"Мы решительным образом предостерегаем и Киев, и его западных партнеров от подобного рода замыслов (военного решения ситуации, - ред.), если они у кого-то формируются, потому что это просто путь в никуда", - сказал он.



Рябков добавил, что "сценарии могут быть совершенно разными".

Напомним, ранее в Кремле назвали неудачными переговоры с США по "гарантиям безопасности" и Украине.

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