Это путь в никуда, - РФ предостерегла Украину и Запад от военных мер по Донбассу
В МИД России призвали Украину и Запад не прибегать к военному разрешению ситуации на Донбассе
Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает RTVi.
"Мы решительным образом предостерегаем и Киев, и его западных партнеров от подобного рода замыслов (военного решения ситуации, - ред.), если они у кого-то формируются, потому что это просто путь в никуда", - сказал он.
Рябков добавил, что "сценарии могут быть совершенно разными".
- Напомним, ранее в Кремле назвали неудачными переговоры с США по "гарантиям безопасности" и Украине.
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