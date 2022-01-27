"Это психиатрия": политэксперт не считает расстрел военных в Днепре диверсией и назвал ситуацию непоказательной с точки зрения охраны стратегических объектов

Об этом он заявил в программе "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Это была психиатрия. Если человек думает о себе, что он способен совершать казни, наказания, особенно, если там есть какой-то религиозный бред, что вполне возможно, - то это психиатрия. Во-первых, привет психиатрам, которые должны следить за тем, чтоб у людей было все нормально. Человек, который может представить, что он совершает казни, - это вопрос к психиатру и тут его ответственность", - сказал Еременко.



По его мнению, истории с неадекватным человеком, который бегает с оружием и стреляет куда попало, время от времени

случаются в разных армиях.



"Это не была диверсия, если бы это была она, все бы и закончилось, а не просто он бы перестрелял караул и все. После этого, я убежден, что на уровне охраны подобных предприятий сделают определенные выводы. Как минимум, сделают два караула, а не один. Я не думаю, что это каким-то образом говорит о надежности или ненадежности охраны. Люди, которые не готовы, что по ним стреляют, - они не готовы. Эта ситуация - она нестандартная, нештатная", - подытожил эксперт.

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