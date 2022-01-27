"Это психиатрия": политэксперт не считает расстрел военных в Днепре диверсией и назвал ситуацию непоказательной с точки зрения охраны стратегических объектов
Политический эксперт Андрей Еременко не считает расстрел нацгвардейцем пятерых военнослужащих на территории Южмаша диверсией
Об этом он заявил в программе "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"Это была психиатрия. Если человек думает о себе, что он способен совершать казни, наказания, особенно, если там есть какой-то религиозный бред, что вполне возможно, - то это психиатрия. Во-первых, привет психиатрам, которые должны следить за тем, чтоб у людей было все нормально. Человек, который может представить, что он совершает казни, - это вопрос к психиатру и тут его ответственность", - сказал Еременко.
По его мнению, истории с неадекватным человеком, который бегает с оружием и стреляет куда попало, время от времени
случаются в разных армиях.
"Это не была диверсия, если бы это была она, все бы и закончилось, а не просто он бы перестрелял караул и все. После этого, я убежден, что на уровне охраны подобных предприятий сделают определенные выводы. Как минимум, сделают два караула, а не один. Я не думаю, что это каким-то образом говорит о надежности или ненадежности охраны. Люди, которые не готовы, что по ним стреляют, - они не готовы. Эта ситуация - она нестандартная, нештатная", - подытожил эксперт.
- Напомним, что на территории Южмаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся. Нацгвардейца задержали: ему грозит пожизненное заключение.
- Нацгвардия обнародовала имена погибших военных. Трое пострадавших военных находятся в тяжелом состоянии, жизни еще двоих раненых ничего не угрожают.
- ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость неотложной помощи семьям пострадавших при расстреле нацгвардейцев в Днепре.
- Нацгвардеец Артемий Рябчук, расстрелявший военных на территории Южмаша, рассказал хронологию своих действий.
- Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нацгвардейцу Артемию Рябчуку, расстрелявшему военных на территории Южмаша. А командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.8
Покупка 28.8Продажа 29.12
-
EUR
Покупка 32.17Продажа 32.69
- Актуальное
- Важное