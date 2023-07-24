Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, то, что "хлопок" происходит в Москве непосредственно в том квадрате, где находятся ключевые учреждения сектора безопасности обороны государства-агрессора означает, что даже такие объекты и небо над ними уже не контролируются режимом Путина.

"Мы одновременно наблюдаем много "хлопка" в разных уголках на временно оккупированных территориях. Это процесс, который будет продолжаться и будет набирать обороты, пока рашисты не уйдут из украинских территорий и не восстановится справедливость в рамках международного права, международно признанных украинских границ", - отметил Юсов.

Атака беспилотников в Москве и Крыму

Российские власти заявили, что в понедельник, 24 июля, утром уничтожили два ударных беспилотника, которые нацелились на Москву, во время, как там назвали, удара украинских сил. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, никто не пострадал. Однако комментариев со стороны Украины не было.

В то же время тг-канал "Mash" сообщил, что в здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от министерства обороны РФ, якобы выбиты стекла, а возле здания обнаружены осколки беспилотника. Эту информацию впоследствии подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он написал, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбиты несколько окон.

Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области было перекрыто, сообщил дептранс . Прекратили движение и по проспекту Лихачева .

Сообщения об атаке беспилотников в Москве состоялись через день после того, как Украина пообещала ответить на российский ракетный удар по черноморскому портовому городу Одесса, пишет The Guardian. После срыва и выхода Кремля из зерновой сделки на прошлой неделе Россия наносила удары по Одессе, направленные на мирных жителей, инфраструктуру и портовые объекты.

Украина придерживается политики не комментировать какие-либо атаки внутри России, убеждая, что молчание позволяет ей сохранить элемент неожиданности и военное преимущество. Но после недели смертоносных российских ударов по Одессе президент Владимир Зеленский пообещал принять ответные меры РФ. Украина также начала публично брать на себя ответственность за атаки в Крыму, полуострове, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году, утверждая, что атаки происходят на территории Украины.

Кроме атаки на Москву, российский гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке украинских беспилотников на Джанкой, где был потрясен склад боеприпасов. При этом ставленник РФ утверждает, что российская противовоздушная оборона перехватила и уничтожила 11 дронов над этим районом. Также якобы поврежден жилой дом.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 24 июля "сорвали попытку киевского режима совершить теракт 17 беспилотными летательными аппаратами на объекты на территории Крымского полуострова". Средства радиоэлектронной борьбы якобы подавили 14 дронов, из них 11 разбились в Черном море, еще три упали на территорию полуострова. Еще три беспилотника уничтожили средства ПВО.

По сообщениям росСМИ, кафиры снова перекрыли Крымский мост. Также железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" заявил о задержке в Джанкое двух пассажирских поездов сообщением Москва – Севастополь и Адлер – Симферополь. Они были остановлены на станции Джанкой из-за "чрезвычайной ситуации" в районе перегона Джанкой – Урожайна.