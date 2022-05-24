Это противно: бойцы из Азовстали в плену, а раскручивается дело Медведчука, - Марина Данилюк-Ярмолаева
Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева считает, что раскрутка дела кума президента России Путина Виктора Медведчука выглядит крайне отвратительно, поскольку ничего не известно о бойцах с завода "Азовсталь", которые сейчас находятся в фактическом плену в ДНР
Политическая обозреватель выразила такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".
"Пленники из Азовстали по сути попали в плен на территорию ДНР, нет информации, что с этими людьми. Ежедневно обращаются родственники, жены, мамы погибших или пленных защитников Украины - с ними надо вести диалог, но, к сожалению, они не получают информацию в в полном объеме. В то же время у нас раскручивается дело кума Путина Виктора Медведчука. Выглядит это крайне отвратительно", - отметила Данилюк-Ярмолаева.
Журналистка добавила, что Медведчук пытается выторговать лучшие условия для существования в Украине, ведь Россия его бросила.
"Медведчук пытается выторговать себе как можно более удобные условия существования. Следует учесть, что лет 20 он еще поживет на этом свете, а Российская Федерация уже четко сказала, что не хочет его видеть, он для них неприемлем и по сути его бросили. Так что Медведчук понимает, что лучше всего для него остаться в Украине, в какой-то колонии, но для приемлемых условий существования он пытается сейчас выдать максимум "компромата" на всех политиков, с которым его что-то связывало", – заметила Марина Данилюк-Ярмолаева.
- Партия "Европейская Солидарность" назвала заявления Медведчука в адрес Петра Порошенко информационной диверсией в интересах страны агрессора.
- Народный депутат Николай Княжицкий назвал обнародование СБУ заявлений Медведчука " позорной спецоперацией, которая совершенно неуместна в военное время".
- Автор книги-расследования "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани раскритиковал обнародование СБУ заявлений арестованного Виктора Медведчука.
- Нардеп Алексей Гончаренко считает заявления кума президента РФ Путина Виктора Медведчука неуместными и призывает всех оставить политические споры к победе в войне с Россией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.65
Покупка 34.65Продажа 36.38
-
EUR
Покупка 36.39Продажа 38.5
- Актуальное
- Важное