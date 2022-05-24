Политическая обозреватель выразила такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".

"Пленники из Азовстали по сути попали в плен на территорию ДНР, нет информации, что с этими людьми. Ежедневно обращаются родственники, жены, мамы погибших или пленных защитников Украины - с ними надо вести диалог, но, к сожалению, они не получают информацию в в полном объеме. В то же время у нас раскручивается дело кума Путина Виктора Медведчука. Выглядит это крайне отвратительно", - отметила Данилюк-Ярмолаева.

Журналистка добавила, что Медведчук пытается выторговать лучшие условия для существования в Украине, ведь Россия его бросила.

"Медведчук пытается выторговать себе как можно более удобные условия существования. Следует учесть, что лет 20 он еще поживет на этом свете, а Российская Федерация уже четко сказала, что не хочет его видеть, он для них неприемлем и по сути его бросили. Так что Медведчук понимает, что лучше всего для него остаться в Украине, в какой-то колонии, но для приемлемых условий существования он пытается сейчас выдать максимум "компромата" на всех политиков, с которым его что-то связывало", – заметила Марина Данилюк-Ярмолаева.

Партия "Европейская Солидарность" назвала заявления Медведчука в адрес Петра Порошенко информационной диверсией в интересах страны агрессора.

Народный депутат Николай Княжицкий назвал обнародование СБУ заявлений Медведчука " позорной спецоперацией, которая совершенно неуместна в военное время".

Автор книги-расследования "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани раскритиковал обнародование СБУ заявлений арестованного Виктора Медведчука.

Нардеп Алексей Гончаренко считает заявления кума президента РФ Путина Виктора Медведчука неуместными и призывает всех оставить политические споры к победе в войне с Россией.

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