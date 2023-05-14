Об этом сообщает Luckypunch.net в Instagram .

По словам промоутера украинца Александра Красюка, EBU (Европейский боксерский союз) принял подозрительное решение, когда заставил Дениса Беринчика защищать чемпионский титул в легком весе (до 61,2 кг) в поединке против 47-летнего итальянца.

"Беренчик от EBU был назначен официальный претендент для защиты пояса - Эмилиано Марсили. Он итальянец и является бойцом итальянского промоутера. Офис EBU находится в Риме, и генеральный секретарь этой организации - итальянка. Это уже не первый раз EBU принимает забавные решения вроде обязательной защиты для Беринчика", – рассказал Красюк.

Он отметил, что британский совет по профессиональному боксу не сможет дать лицензию 47-летнему боксеру для поединка с таким бойцом, как Беринчик.

"Во-первых, это опасно для жизни и здоровья претендента, во-вторых, это издевательство над фанами. Да, ради нескольких тысяч евро позорить европейский бокс - это просто стыд. Мы откровенно описали эти обстоятельства в письме к EBU и отказались от поединка. Пусть это будет уже проблемой боксерского союза, а не Беринчика", – сказал Красюк.

Он добавил, что Беринчик и дальше сосредоточен на том, чтобы добиться права на бой за титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), и отказ от пояса EBU на его планы никоим образом не повлияет.

35-летний Денис Беринчик владеет титулом WBO International.