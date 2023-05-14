"Это просто стыд": промоутер объяснил, почему украинский боксер отказался от чемпионского титула
Денис Берничик отказался от боя с итальянцем Эмилиано Марсили и чемпионского титула EBU из-за 47-летнего возраста и низкого уровня соперника
Об этом сообщает Luckypunch.net в Instagram .
По словам промоутера украинца Александра Красюка, EBU (Европейский боксерский союз) принял подозрительное решение, когда заставил Дениса Беринчика защищать чемпионский титул в легком весе (до 61,2 кг) в поединке против 47-летнего итальянца.
"Беренчик от EBU был назначен официальный претендент для защиты пояса - Эмилиано Марсили. Он итальянец и является бойцом итальянского промоутера. Офис EBU находится в Риме, и генеральный секретарь этой организации - итальянка. Это уже не первый раз EBU принимает забавные решения вроде обязательной защиты для Беринчика", – рассказал Красюк.
Он отметил, что британский совет по профессиональному боксу не сможет дать лицензию 47-летнему боксеру для поединка с таким бойцом, как Беринчик.
"Во-первых, это опасно для жизни и здоровья претендента, во-вторых, это издевательство над фанами. Да, ради нескольких тысяч евро позорить европейский бокс - это просто стыд. Мы откровенно описали эти обстоятельства в письме к EBU и отказались от поединка. Пусть это будет уже проблемой боксерского союза, а не Беринчика", – сказал Красюк.
Он добавил, что Беринчик и дальше сосредоточен на том, чтобы добиться права на бой за титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), и отказ от пояса EBU на его планы никоим образом не повлияет.
35-летний Денис Беринчик владеет титулом WBO International.
- 3 декабря 2022 года Денис Беринчик победил француза Ивана Менди .
- 2 мая стало известно, что Беринчик перенес следующий бой на лето 2023 года.
- 13 мая стало известно, что Денис Беринчик отказался от титула чемпиона Европы в легком весе по версии EBU.
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