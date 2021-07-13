Это просто слухи, - агент тренера-чемпиона мира о его работе в сборной России

Об этом сообщает российское издание Sport24.



По словам Арслана, Йоахим Лев и сборная России - это просто слухи.



"Это просто слухи, не более того. Даже не хочется комментировать слухи. К тому же, сегодня такой прекрасный вечер", - сказал агент Харун Арслан.

61-летний Йоахим Лев возглавлял сборную Германии с 2006 года. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира.

Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира. В 2017 году команда выиграла Кубок конфедерации.



На Евро-2020 сборная Германии вылетела от Англии в 1/8 финала.