Это просто слухи, - агент тренера-чемпиона мира о его работе в сборной России
Агент Харун Арслан, представляющий интересы Йоахима Лева, заявил, что его клиент не возглавит сборную России по футболу
Об этом сообщает российское издание Sport24.
По словам Арслана, Йоахим Лев и сборная России - это просто слухи.
"Это просто слухи, не более того. Даже не хочется комментировать слухи. К тому же, сегодня такой прекрасный вечер", - сказал агент Харун Арслан.
61-летний Йоахим Лев возглавлял сборную Германии с 2006 года. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира.
Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира. В 2017 году команда выиграла Кубок конфедерации.
На Евро-2020 сборная Германии вылетела от Англии в 1/8 финала.
- 14 апреля стало известно, что главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик решил покинуть мюнхенский клуб ради работы в сборной Германии.
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