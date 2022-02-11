"Это просто мерзко": премьер-министр Литвы Шимоните отреагировала на слова Путина об Украине: "Терпи, моя красавица"

Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.



"Я считаю, что это просто мерзко. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать подобную риторику по отношению к другой стране", - отметила Ингрида Шимоните.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слова Путина сказал, что "это уже перебор" и "Украина очень терпеливая".

В Белом доме назвали возмутительными шутки про изнасилование.