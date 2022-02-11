"Это просто мерзко": премьер-министр Литвы Шимоните отреагировала на слова Путина об Украине: "Терпи, моя красавица"
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что слова президента РФ о выполнении Минских договоренностей Украиной, являются мерзкими
Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.
"Я считаю, что это просто мерзко. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать подобную риторику по отношению к другой стране", - отметила Ингрида Шимоните.
- Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слова Путина сказал, что "это уже перебор" и "Украина очень терпеливая".
- В Белом доме назвали возмутительными шутки про изнасилование.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.88
Покупка 27.88Продажа 28.15
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное