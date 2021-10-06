"Это произойдет не завтра. Но они присоединятся": Столтенберг о вступлении Украины и Грузии в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия присоединятся к НАТО по собственному решению и с согласия союзников независимо от отношения России к этому
Об этом Столтенберг сказал во время выступления на мероприятии "НАТО в конкурентном мире", организованном Институтом Брукингса и Школой зарубежной службы в Джорджтауне.
"Грузия и Украина будут решать, когда они присоединятся (к НАТО - ред.). Не Россия. Не кто-то еще. Мы поддерживаем модернизацию, реформы, внедрение стандартов НАТО и когда 40 союзников согласятся, что они готовы присоединиться, они присоединятся", - сказал Столтенберг.
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В то же время генсек Альянса отметил, что пока не может сказать, когда именно это произойдет.
"Я думаю, это произойдет не завтра. Но они присоединятся", - сказал Столтенберг.
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Генсек НАТО выразил мнение, что пока Украина и Грузия не присоединились к Альянсу, им нужно предоставлять больше поддержки, проводить больше тренировок, помогать воплощать реформы, бороться с коррупцией и строить институты безопасности.
- Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Черном море нужно большее присутствие НАТО в тесном сотрудничестве с Украиной.
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