"Это произойдет не завтра. Но они присоединятся": Столтенберг о вступлении Украины и Грузии в НАТО

Об этом Столтенберг сказал во время выступления на мероприятии "НАТО в конкурентном мире", организованном Институтом Брукингса и Школой зарубежной службы в Джорджтауне.



"Грузия и Украина будут решать, когда они присоединятся (к НАТО - ред.). Не Россия. Не кто-то еще. Мы поддерживаем модернизацию, реформы, внедрение стандартов НАТО и когда 40 союзников согласятся, что они готовы присоединиться, они присоединятся", - сказал Столтенберг.



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В то же время генсек Альянса отметил, что пока не может сказать, когда именно это произойдет.



"Я думаю, это произойдет не завтра. Но они присоединятся", - сказал Столтенберг.



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Генсек НАТО выразил мнение, что пока Украина и Грузия не присоединились к Альянсу, им нужно предоставлять больше поддержки, проводить больше тренировок, помогать воплощать реформы, бороться с коррупцией и строить институты безопасности.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Черном море нужно большее присутствие НАТО в тесном сотрудничестве с Украиной.