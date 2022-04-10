"Это произошло не за один день". Кулеба призвал мировых ученых исследовать причины Бучанской резни
Дмитрий Кулеба призвал ученых со всего мира исследовать причины зверств русской армии в Буче на Киевщине
Об этом министр иностранных дел Украины написал в Twitter.
Кулеба подчеркнул, что трагедии в Буче предшествовала многолетняя российская пропаганда, разжигающая ненависть и дегуманизирующая украинцев.
"Буча произошла не за один день. В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, питали ощущение российского превосходства и закладывали основы для этих зверств. Я призываю ученых со всего мира исследовать, что привело к Буче", - говорится в сообщения министра.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил , что для того, чтобы подсчитать первое количество жертв в Бучанском районе, нужно еще как минимум 2 недели.
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