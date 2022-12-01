Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцом пресс-конференции в Берлине, передает Укринформ.

"Российский террор продолжается, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине пережить холодную зиму", - сказал Стере.

Он отметил, что Норвегия примет участие в восстановлении Украины. "Об этом будет объявлено в следующем году, и это должно продолжаться много лет. Это историческая попытка, и мы хотим, чтобы многие страны внесли свой вклад", - подчеркнул глава правительства Норвегии.

Премьер напомнил, что его страна посодействовала, чтобы Украина могла покупать газ на зиму. Эту инициативу координирует Европейский банк развития.

Главы правительств также обсудили вопросы безопасности морских трубопроводов. По словам Стере, атака на трубопроводы Nord Stream еще больше актуализировала эту тему. Шольц в свою очередь отметил, что Германия отправила три фрегата для патрулирования в регионе. Кроме того, он проинформировал, что стороны обратились к генеральному секретарю НАТО с просьбой создать Координационное подразделение по защите подводной инфраструктуры.

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