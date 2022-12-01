"Это продлится много лет": премьер Норвегии анонсировал "историческую" поддержку восстановлению Украины
Норвегия планирует оказывать всестороннюю поддержку нашему государству в течение длительного времени и призывает приобщиться к этой исторической инициативе.
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцом пресс-конференции в Берлине, передает Укринформ.
"Российский террор продолжается, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине пережить холодную зиму", - сказал Стере.
Он отметил, что Норвегия примет участие в восстановлении Украины. "Об этом будет объявлено в следующем году, и это должно продолжаться много лет. Это историческая попытка, и мы хотим, чтобы многие страны внесли свой вклад", - подчеркнул глава правительства Норвегии.
Премьер напомнил, что его страна посодействовала, чтобы Украина могла покупать газ на зиму. Эту инициативу координирует Европейский банк развития.
- Главы правительств также обсудили вопросы безопасности морских трубопроводов. По словам Стере, атака на трубопроводы Nord Stream еще больше актуализировала эту тему. Шольц в свою очередь отметил, что Германия отправила три фрегата для патрулирования в регионе. Кроме того, он проинформировал, что стороны обратились к генеральному секретарю НАТО с просьбой создать Координационное подразделение по защите подводной инфраструктуры.
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