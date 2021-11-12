"Это признак высокомерия": посол в Германии Мельник возмущен идеей депутата Бундестага Шмида размещать мигрантов в Украине

Об этом сообщает DW.



"По поводу этой нелепой инициативы украинскую общественность больше всего возмутило и даже шокировало то, что наше правительство перед этим даже не спросили и не проконсультировались с ним", - сказал Мельник.



Посол Украины назвал предложение немецкого политика "признаком отсутствия уважения и даже высокомерием по отношению к Украине".



"Создается впечатление, что некоторые немецкие политики относятся к нам не как к равноправным партнерам, а как к какой-то соседней территории, такой себе свалке для мигрантов, которые ни за что не должны попасть в Евросоюз", - добавил Мельник.



Посол подчеркнул, что Украина будет готова обсудить вопрос о том, как облегчить ситуацию с мигрантами на границе, если ЕС действительно официально обратится за помощью.

Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли на границу с Польшей в сопровождении белорусских силовиков.

В ночь на 9 ноября около 500 мигрантов перебросили к границе с Литвой.

Утром 10 ноября сообщалось, что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.

ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности против министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.

Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе. Он сказал, что мигрантов можно отправлять в Украину, пока ЕС будет рассматривать заявки на их убежище.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого депутата предложением однопартийцам Шмида пригласить мигрантов в свои дома.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил миграционный кризис на границе ЕС с Беларусью с президентом Литвы.