Это признак неадекватности и слабости: Зеленский рассказал о количестве российских военных на ЗАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время на Запорожской АЭС находится 500 российских боевиков, от которых зависит, будет ли ядерный взрыв
Об этом он рассказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.
"Там 500 боевиков, у них взрывчатка, они все вооружены, они выдают пищу, воду по часам техническому персоналу. Станция не работает. Может быть взрыв? Зависит от людей, которые внутри. Я считаю, зависит все от этих 500 боевиков", – отметил Зеленский.
Глава государства также в очередной раз прокомментировал возможность использования Россией ядерного оружия и назвал это слабостью.
"Применение ядерного оружия в наше время, без шуток, это серьезный вопрос, говорит о неадекватности и слабости. Это третья мировая война. Кроме войны, это миллионы жертв. Это полностью превращение в руины того или иного города, государства и мира. Это полная неадекватность , это больные головой люди, которые не просто могут применить, которые на это готовы, они об этом говорят. Это просто неадекватные люди, им нужно к врачу, а не к обществу идти", - заявил президент.
Он также заявил, что захват ЗАЭС с целью перекрыть электроснабжение для простых потребителей Украины – это не "военная спецоперация", а терроризм.
- 17 декабря в ЦРУ заявили , что не видят никаких четких доказательств планов России применить тактическое ядерное оружие. Скорее всего своей риторикой РФ преследует цель запугивания.
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