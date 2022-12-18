Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Это признак неадекватности и слабости: Зеленский рассказал о количестве российских военных на ЗАЭС

Это признак неадекватности и слабости: Зеленский рассказал о количестве российских военных на ЗАЭС

18 декабря, 2022 воскресенье
14:26
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время на Запорожской АЭС находится 500 российских боевиков, от которых зависит, будет ли ядерный взрыв

Об этом он рассказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

"Там 500 боевиков, у них взрывчатка, они все вооружены, они выдают пищу, воду по часам техническому персоналу. Станция не работает. Может быть взрыв? Зависит от людей, которые внутри. Я считаю, зависит все от этих 500 боевиков", – отметил Зеленский.

Глава государства также в очередной раз прокомментировал возможность использования Россией ядерного оружия и назвал это слабостью.

"Применение ядерного оружия в наше время, без шуток, это серьезный вопрос, говорит о неадекватности и слабости. Это третья мировая война. Кроме войны, это миллионы жертв. Это полностью превращение в руины того или иного города, государства и мира. Это полная неадекватность , это больные головой люди, которые не просто могут применить, которые на это готовы, они об этом говорят. Это просто неадекватные люди, им нужно к врачу, а не к обществу идти", - заявил президент.

Он также заявил, что захват ЗАЭС с целью перекрыть электроснабжение для простых потребителей Украины – это не "военная спецоперация", а терроризм.

  • 17 декабря в ЦРУ заявили , что не видят никаких четких доказательств планов России применить тактическое ядерное оружие. Скорее всего своей риторикой РФ преследует цель запугивания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запорожье
Владимир Зеленский
ядерная безопасность
Запорожская АЕС
Читайте также:
Сумщина обстріли
17 декабря, 2022 суббота
РФ обстреляла Сумскую область из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. За день зафиксировано 20 прилетов
білорусь солдати лукашенко
17 декабря, 2022 суббота
Беларусская армия может пойти против Лукашенко и военных РФ, - генерал Маломуж
Кадирівці
17 декабря, 2022 суббота
Генерал Ходжес оценил возможность наступления России на Киев в феврале
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.46
    Покупка 39.46
    Продажа 40.21
  • EUR
    Покупка 41.11
    Продажа 42.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
18 декабря
15:17
В результате обстрелов Харьковщины ранен мужчина, повреждена больница
15:04
Британский адмирал Радакин рассказал, какой подарок сделал Залужному на Рождество
14:52
Порошенко отправил с Донбасса на ремонт броневик Shield, благодаря которому спаслись восемь десантников
14:46
Продолжение сериала "Венздей" можно ожидать уже в 2023, - СМИ
14:40
Гарет Саутгейт
Евро-2024: Англия объявила имя тренера, который будет готовить ее к матчам с Украиной
14:33
Папа Франциск
"Это мировая война": Папа Франциск не видит, что война РФ против Украины закончится в ближайшее время
14:29
Эксклюзив
Бои на энергофронте проходят в трех плоскостях, - эксперт Центра Разумкова
14:15
Германия обнаружила серьезные проблемы со своими БМП Puma, - Frankfurter Allgemeine Zeitung
14:08
OPINION
Назначение Виктора Еленского – конец Руины Госэтнополитики
14:07
Украинский тяжеловес победил ветерана, устоявшего против экс-чемпиона мира
13:45
Россияне держат на "новогодних каникулах" людей, желающих уехать из оккупации в Запорожье
13:41
Эксклюзив
НБУ
Банковская система Украины готова к воздушным и кибератакам со стороны РФ, - экономист Фурман
13:40
Путин едет в Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, - генерал-лейтенант Наев
13:30
Повреждены 3 жилых дома и хозяйственные постройки: полиция Донетчины документирует последствия 11 вражеских обстрелов
13:29
Эксклюзив
"Мы хотели донести американцам, что Украине нужна военная и энергетическая помощь", – Тарас Репицкий о визите волонтеров в Конгресс США
12:45
Эксклюзив
Возвращение в Беларусь из РФ самолетов А-50 и появление российских медицинских авто на Гомельщине - нехорошие признаки, - руководитель "Белого легиона" Бульба
12:14
В Харькове из-за взрыва газовых баллонов пострадал двухлетний мальчик
12:14
Инфографика
Курс валют на 18 декабря: сколько просят за доллар и евро на черном рынке
12:05
В Херсоне из-за обстрелов решили отказаться от новогоднего декора
12:05
OPINION
Венгрия демонстрирует, что нет точки, после которой деградация невозможна
11:58
электроэнергиия
В украинской системе значителен дефицит электроэнергии из-за погодных условий и последствий атаки РФ
11:50
В ОП отреагировали на запрет ФИФА обнародовать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022, украинские футболисты распространили ролик в соцсетях
11:28
За 17 декабря военные РФ совершили 54 обстрела Херсонщины
11:22
Перемирие на условиях России не улучшит положение украинцев, - глава МИД Германии Бербок
11:18
Эксклюзив
Спутник V
На временно оккупированных территориях россияне вакцинируют людей "Спутником V" - боец "Легиона Свободы" Денисов
11:09
ЧМ-2022: Лидер сборной Марокко набросился на президента ФИФА после поражения в матче за бронзу
11:08
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Устранение органов местного самоуправления от застройки городов абсурдно: нардеп Княжицкий относительно закона о градостроительстве
11:06
Ситуация после обстрелов в Киевской области: больше всего пострадала Белая Церковь
10:49
Эксклюзив
Информация об отступлении россиян из Херсона может быть ловушкой, - начальник объединенного пресс-центра сил обороны Таврийского направления Ери
10:47
Полномасштабная война РФ против Украины: 450 детей погибли
10:32
В ISW оценили вероятность прекращения огня между РФ и Украиной зимой
10:24
Эксклюзив
Оккупанты обстреливали Херсон всю ночь, - журналист Никитенко
10:20
Оккупанты в Луганской области изымают инвалидные коляски и матрасы в гражданских: в больницах не хватает самого необходимого
10:08
путин шойгу автомат
В ISW выяснили, зачем Путин провел целый день с высшим военным руководством РФ
10:07
OPINION
Эволюция Святого Николая по-украински
10:00
За ночь военные РФ совершили артиллерийские обстрелы не менее 12 районов населенных пунктов Харьковщины
09:43
Инфографика
ВСУ уничтожили более 98 тыс. оккупантов за время полномасштабной войны РФ против Украины
09:35
Британская разведка объяснила, почему РФ не удастся поднять моральный дух оккупантов с помощью "прифронтовых творческих бригад"
09:28
Известную иранскую актрису арестовали за поддержку протестующих
08:55
Обстрелы Никопольщины: оккупанты 5 раз били по району из тяжелой артиллерии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV