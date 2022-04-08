Это - преступление, Россия доказала статус страны-террориста, - Шмыгаль об обстреле вокзала в Краматорске
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия должна понести наказание за ракетный обстрел вокзала в Краматорске
Об этом он написал в Twitter.
"Россия доказала свой статус страны-террориста. Какая еще страна способна целенаправленно ударить ракетой по вокзалу, где тысячи людей ждали эвакуации? Десятки погибших, среди них дети. Обстрел Краматорска – это преступление РФ, за которое она должна понести наказание", – отметил глава. правительства.
Читайте также: Если бы оккупанты попали немного точнее, погибли бы 4000 человек, - мэр Краматорска об обстреле вокзала
- 8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска, когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться из Донбасса, известно о 39 погибших и 87 раненых.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "точкой-У" по вокзалу Краматорска.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.63
- Актуальное
- Важное