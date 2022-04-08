Это - преступление, Россия доказала статус страны-террориста, - Шмыгаль об обстреле вокзала в Краматорске

Об этом он написал в Twitter.



"Россия доказала свой статус страны-террориста. Какая еще страна способна целенаправленно ударить ракетой по вокзалу, где тысячи людей ждали эвакуации? Десятки погибших, среди них дети. Обстрел Краматорска – это преступление РФ, за которое она должна понести наказание", – отметил глава. правительства.



Читайте также: Если бы оккупанты попали немного точнее, погибли бы 4000 человек, - мэр Краматорска об обстреле вокзала

8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска, когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться из Донбасса, известно о 39 погибших и 87 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "точкой-У" по вокзалу Краматорска.