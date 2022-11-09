Это повреждение мозга, - посол ЧМ-2022 осудил геев
Посол ЧМ-2022 и бывший футболист сборной Катара Халид Салман назвал гомосексуальность "повреждением мозга"
Об этом сообщает Reuters.
Провокационное заявление Салмана произошло в интервью немецкому каналу ZDF. После этого эфир мгновенно прервали.
"Они должны принять наши правила. Это харам. Я не строгий мусульманин, но почему это харам? Потому что это повреждение мозга", - сказал посол ЧМ-2022, эксфутболист сборной Катара Халид Салман.
Организаторы ЧМ-2022 отказались от комментариев на этот счет. Чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.
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