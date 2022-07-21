"Это посылает мощный сигнал Москве": Урсула фон дер Ляйен приветствовала одобрение седьмого пакета санкций против РФ
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала одобрение государствами-членами ЕС седьмого пакета санкций против России
Об этом глава Еврокомиссии написала в твиттере.
"Государства-члены одобрили предложенное нами усиление санкций против Кремля. Я приветствую это. Это посылает мощный сигнал Москве: давление будет продолжаться столько, сколько потребуется", - пишет фон дер Ляйен.
- Напомним, 20 июля представители государств-членов Европейского Союза приняли новый пакет санкций против России. Решения обнародуют 21 июля в официальном журнале ЕС
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