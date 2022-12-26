Об этом пресс-секретарь Воздушных Сил Украины Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

"Безусловно, эти события – это последствия российской агрессии. Это очередные "хлопки", это "хлопок", который мы уже привыкли слышать. Это следствие того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что никого из них в глубоком тылу война не коснется, то они ошибались. Такие вещи происходят все чаще, и надеемся, что это Украине будет только на руку", – сказал он.

Комментируя сообщения российских СМИ и официальных лиц о последствиях взрывов в Энгельсе, Игнат сказал, что нужно дождаться спутниковых снимков, чтобы иметь более четкую картину.

"Чтобы знать, насколько это соответствует действительности, нужно иметь спутниковые снимки, которые нам об этом расскажут. Надо подождать несколько дней, пока они появятся в сети. Прошлые такие события на этом и другом аэродромах приводили к повреждению самолетов", – отметил он. .

В районе аэродрома русского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря была объявлена воздушная тревога и раздались взрывы. Сообщили о трех погибших российских военнослужащих

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