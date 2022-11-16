Это последствия нападения России на Украину, - замглавы МИД Польши о падении ракеты на территории страны
Замглавы МИД Польши утверждает, что правительство страны допускало возможность инцидентов, подобных падению ракеты в Пшеводуве, и это является следствием российской вооруженной агрессии
Об этом стало известно из разговора вице-министра иностранных дел Павла Яблонского на польском радио RMF FM.
"Впервые с начала войны имеем дело с последствиями нападения России на Украину. Мы предполагали, что это может произойти, и это было вчера. Польские граждане погибли", - сказал вице-министр иностранных дел Павел Яблонский в "Утреннем разговоре" на RMF FM.
Чиновник сообщил, что существуют разные гипотезы того, что произошло в Пшеводуве.
"То, что появляется в СМИ, не всегда подтверждается... Мы официально обнародуем информацию, однако должны быть очень осторожны по поводу попыток дезинформации. С самого начала, от нападения на Украину, россияне крайне активны в этой сфере", - комментирует Яблонский. .
Чиновник информировал, что использование четвертой статьи НАТО является "одной из возможностей, которую следует рассмотреть в этой ситуации. Она предусматривает консультации в ситуации, когда безопасность любого из государств-членов находится под угрозой, даже если не было прямого, умышленного вооруженного нападения" .
По словам вице-министра, системы ПВО никогда не смогут защитить каждый миллиметр страны: "В нашей системе противоракетной и авиационной защиты стратегические цели приоритетны". Замглавы МИД также заявил, что не стоит верить информации о том, что НАТО не отреагирует в случае нападения на Польшу. "Это попытки дезинформировать наше общество. Попытки ослабить поддержку Украины, ведь она укрепляет нашу безопасность. Поэтому Россия будет пытаться ее переломить, используя различные типы ретрансляционных каналов в Польше", - сказал он.
Павел Яблонский отмечает, что такими действиями Россия хочет вызвать в Украине гуманитарную катастрофу.
"Нападение на гражданскую и критическую инфраструктуру является очередной преступной акцией России, направленной на подрыв морального духа украинцев. Россия сознательно хочет довести до гуманитарной катастрофы. Россия знает, что с приближением зимы люди ощутят последствия отключения электроэнергии, тепла и воды", - говорит Яблонский.
- Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Одновременно в СМИ Польши появилась информация о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, предположительно из-за падения российских ракет.
- Впоследствии МИД Польши официально заявил о поражении ракетой производства России, после чего вызвал российского посла.
- Позже президент США Джо Байден заявил, что "маловероятно", что упавшая в Польше ракета была выпущена Россией.
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