Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Хотя зима и обещает быть сложной для нас и европейцев, но я думаю, что это последняя зима, когда Россия шантажирует мир своими энергоносителями. И уже через один-два года этот российский режим или другой будет бегать за Европой и просить что-нибудь купить. Газ - это не оружие, а только товар. Сегодня мир понял, что для России газ всегда был оружием. Мир хочет жить спокойно и без зависимости. Европейский политический класс пришел к выводу, что не будет работать с этой Россией. Еще немного и потребности в российском газе не будет и страна-агрессорка будет вынуждена его сжигать. Уже сообщают, что РФ сжигает газа на $10 млн каждый день", - отметил Огрызко.

Дипломат добавил, что европейские лидеры активно выступают за отказ от поставок газа из РФ.

"Канцлер Германии Олаф Шольц недавно заявил, что с конца декабря немцы не будут получать российский газ независимо от того, будет ли Россия хотеть его продать. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 5 сентября рассказала о мерах, которые планируется предложить государствам-членам ЕС для преодоления энергетического кризиса. Европейские газовые хранилища почти заполнены и еще остается время до зимы", - заметил Владимир Огрызко.

2 сентября Россия полностью прекратила поставки газа через "Северный поток" якобы из-за неисправности.

В Еврокомиссии заявили, что Газпром лжет о неисправности "Северного потока" и остановил поставки под вымышленным предлогом.

5 сентября представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что газопровод Северный поток заработает на полную мощность только в случае отмены санкций Евросоюза против России.