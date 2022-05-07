Это пощечина Украине: Посол в ФРГ Мельник возмутился из-за запрета властей Берлина на украинскую символику 8-9 мая
Посол в Германии Андрей Мельник назвал запрет на использование флагов и символики Украины 8-9 мая в Берлине пощечиной украинскому народу
Об этом сообщает DW .
"Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение украинских флагов. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу. Это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и является катастрофическим политическим решением", – сказал Мельник.
Он подчеркнул, что на этом фоне заверения Германии в солидарности с Украиной выглядят пустым звуком.
"Можно понять усилия полиции по безопасности. Но тот факт, что нация-жертва и преступники приравниваются друг к другу, просто возмутительна", - подчеркнул Мельник и призвал власти Берлина немедленно отменить это решение.
6 мая полиция Берлина направила организаторам мероприятий по случаю 77-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне документ, которым запрещается использование какой-либо символики Украины и России 8-9 мая во время посещения мемориалов и памятников.
В эти дни в столице Германии запланировано около 50 различных акций. В Берлине также будут запрещены какие-либо действия, которые можно интерпретировать как поддержку российского вторжения в Украину, а также символы этой агрессии - буквы "Z", "V" и георгиевскую ленту.
- 10 апреля Андрей Мельник призвал немецкие власти запретить использование российской символики на митингах в стране.
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