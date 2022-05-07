Это пощечина Украине: Посол в ФРГ Мельник возмутился из-за запрета властей Берлина на украинскую символику 8-9 мая

Об этом сообщает DW .

"Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение украинских флагов. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу. Это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и является катастрофическим политическим решением", – сказал Мельник.

Он подчеркнул, что на этом фоне заверения Германии в солидарности с Украиной выглядят пустым звуком.

"Можно понять усилия полиции по безопасности. Но тот факт, что нация-жертва и преступники приравниваются друг к другу, просто возмутительна", - подчеркнул Мельник и призвал власти Берлина немедленно отменить это решение.

6 мая полиция Берлина направила организаторам мероприятий по случаю 77-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне документ, которым запрещается использование какой-либо символики Украины и России 8-9 мая во время посещения мемориалов и памятников.

В эти дни в столице Германии запланировано около 50 различных акций. В Берлине также будут запрещены какие-либо действия, которые можно интерпретировать как поддержку российского вторжения в Украину, а также символы этой агрессии - буквы "Z", "V" и георгиевскую ленту.

10 апреля Андрей Мельник призвал немецкие власти запретить использование российской символики на митингах в стране.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb