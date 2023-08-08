Об этом идет речь на сайте правительства Британии.

"Мы, постоянные представители Коста-Рики, Италии, Японии и Соединенного Королевства как государства-участника Римского устава Международного уголовного суда, коллективно выражаем нашу глубокую обеспокоенность в связи с уголовным преследованием властями Российской Федерации прокурора Карима А. А. Хана и судей Суда: Серхио Херардо Угальде Годинеса, Росарио Сальваторе Айтала и Томоко Акане", - сказано в сообщении.

Отмечается, что попытки России взорвать мандат суда "вызывают сожаление". Страны выразили свою непоколебимую солидарность с судом, его должностными лицами, персоналом и всеми, кто с ним сотрудничает, отметив, что МКС "олицетворяет обязательства государств-участников обеспечить привлечение к ответственности за самые тяжкие преступления, вызывающие беспокойство международного сообщества в целом".

"Мы еще раз подтверждаем наше полное доверие к Суду как независимому и беспристрастному суду и возобновляем нашу решимость защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском уставе, сохраняя целостность Суда, несмотря на любые угрозы", - подчеркнули четыре страны участницы Римского устава.