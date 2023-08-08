"Это попытки взорвать мандат": 4 страны-участницы Римского устава озабочены уголовными делами РФ против прокурора и судей МКС
Четыре 4 страны-участницы Римского устава, Великобритания, Коста-Рика, Италия и Япония, выступили с общим заявлением, в котором выразили обеспокоенность по уголовным делам РФ против прокурора и судей МКС
Об этом идет речь на сайте правительства Британии.
"Мы, постоянные представители Коста-Рики, Италии, Японии и Соединенного Королевства как государства-участника Римского устава Международного уголовного суда, коллективно выражаем нашу глубокую обеспокоенность в связи с уголовным преследованием властями Российской Федерации прокурора Карима А. А. Хана и судей Суда: Серхио Херардо Угальде Годинеса, Росарио Сальваторе Айтала и Томоко Акане", - сказано в сообщении.
Отмечается, что попытки России взорвать мандат суда "вызывают сожаление". Страны выразили свою непоколебимую солидарность с судом, его должностными лицами, персоналом и всеми, кто с ним сотрудничает, отметив, что МКС "олицетворяет обязательства государств-участников обеспечить привлечение к ответственности за самые тяжкие преступления, вызывающие беспокойство международного сообщества в целом".
"Мы еще раз подтверждаем наше полное доверие к Суду как независимому и беспристрастному суду и возобновляем нашу решимость защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском уставе, сохраняя целостность Суда, несмотря на любые угрозы", - подчеркнули четыре страны участницы Римского устава.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
- 19 мая российское МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина . Против прокурора МКС и судьи МКС Росарио Сальваторе Айтала следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по "подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой".
- В МКС отреагировали на розыск Россией прокурора, назвав это попыткой нарушить мандат.
- Кроме того, решение возбудить уголовное дело против прокурора и трех судей Международного уголовного суда, которые были вовлечены в расследование преступлений во время российской агрессивной войны против Украины, решительно осудил Евросоюз.
- 27 июля в России объявили в розыск судью МКС Томоко Акане, выдавшей ордер на арест президента РФ и детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой.
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