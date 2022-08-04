Об этом говорится в заявлении МИД.

"Указанное решение фактически поощряет Россию к продлению воровства на временно оккупированном юге Украины с чувством безнаказанности. Кроме того, таким решением Ливан фактически подрывает собственную продовольственную безопасность, отталкивая Украину как своего надежного партнера", - подчеркнули в ведомстве.

Там подчеркнули, что решение ливанского суда от 4 августа разрешает судну "Laodecia", которое находится под действием международных санкций из-за незаконного вывоза грузов с временно оккупированных территорий Украины, беспрепятственно покинуть порт Триполи с украденной украинской мукой и ячменем.

30 июля посол Украины в Ливане сообщил , что задержали судно, которое, вероятно, перевозило украденное Россией украинское зерно. Дипломат рассказал, что украинское посольство оперативно отреагировало на появление судна с зерном в порту Триполи и теперь добивается экспертизы этого зерна.

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