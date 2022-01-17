Это полный бред, - жена футболиста Малиновского опровергла информацию, что ее муж невакцинирован
Роксана Малиновская, жена хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского, эмоционально прокомментировала новость, что ее муж является невакцинированным
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Роксана Малиновская прокомментировала новость, что у мужа нет сертификата вакцинации, на странице издания "Трибуна" в Instagram.
"Удалите статью, это полный бред", - написала Роксана в комментариях к под сообщением Tribuna.com.
Tribuna.com сообщает, что журналисты запросили более подробную информацию, но Роксана Малиновская отказалась делиться подробностями.
По информации итальянских СМИ, у 28-летнего Малиновского нет сертификата о вакцинации от коронавируса. В этом году он не сыграл против "Интера" (0:0) 10 января и "Венеции" (2:0) в Кубке Италии. Украинец точно не сыграет в следующем матче против "Лацио" (22 января), под вопросом встреча с "Кальяри" (6 февраля).
С 10 января в Италии вступило новое правило, и теперь игроки должны иметь сертификат, чтобы посещать стадион.
В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Руслан Малиновский провел 18 матчей, забил 6 мячей и оформил 2 ассиста. Украинец является лидером "Аталанты".
- 12 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Аталанта" без Руслана Малиновского победила "Венецию" со счетом 2:0.
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