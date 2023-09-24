"Это политический популизм, техника может быть в неисправном состоянии": Жеваго о передаче его вертолета военным
Предприниматель Константин Жеваго считает арест и передачу военным его вертолета дешевым популизмом, ведь техника находится в почти разобранном и неисправном состоянии
Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".
"История о конфискации и передаче военным моего вертолета выглядит как дешевый популизм. Поскольку если бы этот вертолет был бы в исправном состоянии, имел летные сертификаты и подтверждение, что он может летать, то я бы уже давно отдал его на нужды ВСУ. К сожалению, этот вертолет уже четыре года стоит почти разобранный и не имеет летных сертификатов. Однако самое главное, что такой тип вертолетов не используется в ВСУ. Он даже не смог бы быть донором для других машин", — пояснил Жеваго.
Меценат подчеркнул, что вертолет должен иметь летные сертификаты для его эксплуатации.
"Мне очень досадно, что делаются такие популистские заявления, когда они никакого отношения к ВСУ не имеют. Мало того, я волнуюсь, чтобы не пострадали люди. Ведь если позволят летать на этом вертолете без летных сертификатов и без должной проверки, то это может привести к трагедии", — добавил он.
- В Государственном бюро расследований заявили, что украинским военным передадут вертолет экснардепа и акционера банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Как сообщает пресс-служба ведомства, теперь это воздушное судно будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ.
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