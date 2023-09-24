"Это политический популизм, техника может быть в неисправном состоянии": Жеваго о передаче его вертолета военным

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"История о конфискации и передаче военным моего вертолета выглядит как дешевый популизм. Поскольку если бы этот вертолет был бы в исправном состоянии, имел летные сертификаты и подтверждение, что он может летать, то я бы уже давно отдал его на нужды ВСУ. К сожалению, этот вертолет уже четыре года стоит почти разобранный и не имеет летных сертификатов. Однако самое главное, что такой тип вертолетов не используется в ВСУ. Он даже не смог бы быть донором для других машин", — пояснил Жеваго.

Меценат подчеркнул, что вертолет должен иметь летные сертификаты для его эксплуатации.

"Мне очень досадно, что делаются такие популистские заявления, когда они никакого отношения к ВСУ не имеют. Мало того, я волнуюсь, чтобы не пострадали люди. Ведь если позволят летать на этом вертолете без летных сертификатов и без должной проверки, то это может привести к трагедии", — добавил он.