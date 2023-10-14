"Это пока что дипломатическое поражение": эксперт Краев о визите Блинкена в Саудовскую Аравию
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Вин прокомментировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Саудовскую Аравию
Об этом стало известно из эфира телеканала "Еспресо".
"К сожалению, Саудовская Аравия заняла не совсем произраильскую позицию, соответственно – не совсем проамериканскую позицию. Все-таки оказывается, что последние их использования Китая для своих переговоров с Ираном и вообще более близкие контакты с Китаем – не были напрасны. Теперь они действительно выступают или как нейтральный, или как прокитайский игрок", - отметил Краев.
Однако он добавил, что, с другой стороны, можно увидеть определенные достижения в других странах региона.
"Мы видим, что Иордания готова предоставить свои аэродромы, свою инфраструктуру для американских самолетов. Мы видим, что еще не завершилась эпопея с Египтом, который, хотя также пытается не участвовать и выйти из-под американского давления, но американцы имеют свои средства влияния. То есть, да, Саудовская Аравия, к сожалению, пока - дипломатическое поражение. Но есть еще Египет, где чашу весов можно перевесить", - рассказал эксперт.
- 12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.
- На следующий день Блинкен встретился в Аммане, столице Иордании, с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.
- Госсекретарь США также посетит Египет, граничащий с сектором Газы. Там он обсудит усилия по созданию коридора для гуманитарной помощи и созданию безопасных зон для гражданского населения внутри сектора Газы.
- 14 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию. Это его пятая остановка в туре по шести арабским странам, во время которого он пытается предотвратить распространение конфликта между ХАМАС и Израилем на ближневосточный регион.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное