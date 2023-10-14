"Это пока что дипломатическое поражение": эксперт Краев о визите Блинкена в Саудовскую Аравию

Об этом стало известно из эфира телеканала "Еспресо".

"К сожалению, Саудовская Аравия заняла не совсем произраильскую позицию, соответственно – не совсем проамериканскую позицию. Все-таки оказывается, что последние их использования Китая для своих переговоров с Ираном и вообще более близкие контакты с Китаем – не были напрасны. Теперь они действительно выступают или как нейтральный, или как прокитайский игрок", - отметил Краев.

Однако он добавил, что, с другой стороны, можно увидеть определенные достижения в других странах региона.

"Мы видим, что Иордания готова предоставить свои аэродромы, свою инфраструктуру для американских самолетов. Мы видим, что еще не завершилась эпопея с Египтом, который, хотя также пытается не участвовать и выйти из-под американского давления, но американцы имеют свои средства влияния. То есть, да, Саудовская Аравия, к сожалению, пока - дипломатическое поражение. Но есть еще Египет, где чашу весов можно перевесить", - рассказал эксперт.