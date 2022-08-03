Об этом Дмитрий Кулеба заявил на брифинге с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Он отметил, что есть некоторые страны, которые принципиально отказываются от идеи поставки оружия Украине. В Европе такая страна одна. Кулеба отметил, что с пониманием относится к такой позиции.

"Но те, кто говорит, что поставка Украине оружия является подбрасыванием дров в огонь, врут. Они говорят, что якобы выступают за мир, но на самом деле они подразумевают, что пусть Россия захватывает еще больше территорий Украины, мы хотим, чтобы эта война завершилась, даже если Украина потеряет государственность", - сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что некоторые политики заявляют, что поставки оружия якобы подпитывают войну.

"Это не подпитывает войну, это подпитывает российскую агрессию против Украины", - добавил он.

23 июля президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции не ослабили Россию и остальной мир не присоединился к ограничительным мерам, а потому Запад должен прекратить вооружать Украину и работать над мирным урегулированием.

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