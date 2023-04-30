"Это подготовка к наступлению ВСУ": Гуменюк о взрывах на нефтебазе в Севастополе

Об этом она сказала в телемарафоне.

"Подорванная логистика врага - это один из элементов подготовки к активным действиям наших Сил обороны. Это и есть подготовительная работа к широкому полномасштабному наступлению, которого все ожидают", - объясняет Гуменюк.

Она также рассказала, что сейчас в Крыму ощущается большая степень тревожности. По ее словам, военные вместе с семьями массово пытаются эвакуироваться.

"Очень большая степень тревожности и большие потоки, направленные на выезд. Семьи военных мощно эвакуируются, после хлопка в Севастополе военные даже пытаются оформлять себе отпуска для того, чтобы тоже уехать", - говорила она.