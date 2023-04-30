"Это подготовка к наступлению ВСУ": Гуменюк о взрывах на нефтебазе в Севастополе
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что взрывы на нефтебазе оккупантов в Севастополе - это подготовка к активным наступательным действиям ВСУ
Об этом она сказала в телемарафоне.
"Подорванная логистика врага - это один из элементов подготовки к активным действиям наших Сил обороны. Это и есть подготовительная работа к широкому полномасштабному наступлению, которого все ожидают", - объясняет Гуменюк.
Она также рассказала, что сейчас в Крыму ощущается большая степень тревожности. По ее словам, военные вместе с семьями массово пытаются эвакуироваться.
"Очень большая степень тревожности и большие потоки, направленные на выезд. Семьи военных мощно эвакуируются, после хлопка в Севастополе военные даже пытаются оформлять себе отпуска для того, чтобы тоже уехать", - говорила она.
- 29 апреля оккупационные власти Крыма заявили об атаке беспилотников на нефтебазу в Севастополе.
- 29 апреля в результате взрывов на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами вместимостью 40 тыс. тонн.
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